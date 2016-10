Der Offizier Paul Brenner hat ein Auge auf die adrette Militärpsychologin Elizabeth Campbell geworfen. Umso härter trifft ihn der Schlag, als sie wenig später ermordet - unbekleidet und an Pflöcke gebunden - aufgefunden wird. Brenner macht sich mit seiner Partnerin im Auftrag von Elizabeths Vater, einem Drei-Sterne-General, auf die Suche nach dem Mörder. Die Spuren führen in die höchsten Kreise In Google-Kalender eintragen