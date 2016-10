kabel eins 05:35 bis 06:35 Krimiserie Quincy Acht Jahre auf Eis USA 1978 16:9 HDTV Merken Stanley Appleton, ein exzentrischer Erfinder und Gründer eines Firmenimperiums, wurde erstochen. Ben Millar, ein ehemaliger Angestellter des Opfers, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, wird verdächtigt. Quincy findet im Körper des Toten einen chemischen Süßstoff, der in Amerika seit acht Jahren verboten ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Ramon Bieri (Ben Mular) John Colicos (Harlan Standish) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Paul Krasny Drehbuch: Tom Sawyer, Reyn Parke Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton