kabel eins 02:20 bis 03:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Der Millionengewinn USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dawkins ist aus dem Gefängnis geflohen. Er will nun unbedingt seinen ehemaligen Komplizen Craig wiederfinden, um an das Geld ihres letzten gemeinsamen Bankraubs zu kommen. Steve sucht nach ihm, findet ihn aber leider zu spät: Dawkins hat Craig als Geisel genommen und Dana angeschossen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Taryn Manning (Mary Ann McGarrett) Balthazar Getty (Walton Dawkins) D.L. Hughley (Prison Inmate) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Peter M. Lenkov Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12

