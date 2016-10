kabel eins 06:30 bis 07:30 Krimiserie Quincy Die Urne bringt es an den Tag USA 1978 16:9 HDTV Merken Marie, die Frau des reichen Geschäftsmannes Richard Yager, ist an Herzversagen gestorben. Doch dann erfährt Quincy von Cindy Allen, dass ihre Schwester, Richards Exfrau, wie Marie ebenfalls durch Herzversagen ums Leben gekommen ist. Richard hat anscheinend in Mexiko ein Krebsmedikament gekauft, um die Frauen zu vergiften In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) John Fink (Richard Yager) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Herb Wallerstein Drehbuch: Max Hodge Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Vic Mizzy

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 358 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 118 Min.