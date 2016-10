kabel eins 06:30 bis 07:30 Krimiserie Quincy Falscher Verdacht USA 1978 16:9 HDTV Merken Victor Garn, einer der Betreiber des sozialen Projekts "Giant Steps", wird beschuldigt, einen alten Mann getötet zu haben. Der ehemalige Football-Star Rosey Grier ist aber von Garns Unschuld überzeugt und bittet Quincy um Hilfe. Der Gerichtsmediziner kann beweisen, dass der Verdächtige tatsächlich unter falschen Verdacht geraten ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Roosevelt Grier (Rosey Grier) Milton Selzer (Mr. Avery) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Alex March Drehbuch: Milton S. Gedman Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: William Broughton Altersempfehlung: ab 6

