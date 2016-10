Im späten 13. Jahrhundert reißt der englische König Edward I. die Herrschaft über Schottland an sich. William Wallace kehrt in sein Heimatdorf zurück, um seine große Liebe Murron zu heiraten. Kurz darauf wird sie von den Besatzern ermordet und Wallace schwört blutige Rache. Mit einer streitbaren Armee schottischer Bauern zieht er gegen König Edward I. in den schier aussichtslosen Freiheitskampf In Google-Kalender eintragen