kabel eins 07:30 bis 08:25 Krimiserie Quincy Der Letzte der Giganten USA 1977 2016-10-21 05:35 16:9 HDTV Merken Der berühmte Western-Filmstar Will Preston wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Quincy wurde mit der Autopsie seines Idols beauftragt. Er merkt sofort, dass Prestons Verletzung am Kopf nicht die wirkliche Todesursache sein kann. Lt. Monahan ist nicht mit Quincys Urteil einverstanden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Joseph Roman (Sgt. Brill) Carolyn Jones (Sylvia Presstin) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Leonard Stadd Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton

