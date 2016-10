kabel eins 07:30 bis 08:30 Krimiserie Quincy Tödliche Berührung USA 1977 2016-10-20 05:35 16:9 HDTV Merken Tad Kamura, ein berühmter japanischer Schauspieler, stirbt während der Dreharbeiten seines neuesten Kung-Fu-Films. Handelt es sich um einen Herzinfarkt oder um einen Mord? Quincys japanischer Assistent Sam ist aus traditionellen Gründen gegen eine Autopsie In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Mako (Mr. Yamaguchi) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Alexander Singer Drehbuch: Pat Strong, Joe Hyams Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6

