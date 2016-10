kabel eins 05:30 bis 06:30 Krimiserie Quincy Falscher Ehrgeiz USA 1976 16:9 HDTV Merken Nach dem plötzlichen Tod eines College-Footballstars führt Quincy eine Autopsie durch. Er stellt fest, dass der Teenager an einer erblichen Erkrankung des Gehirns litt. Da der Pathologe befürchtet, dass der jüngere Bruder des Toten ebenfalls an der Erbkrankheit leidet, rät er ihm ab, am nächsten Spiel teilzunehmen. Doch die Schule will um jeden Preis die Meisterschaft gewinnen und nimmt Quincys Warnungen nicht ernst In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Eugene Roche (Walter Daniels) Scott Colomby (Steve Daniels) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Irv Pearlberg Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6

