kabel eins 05:35 bis 06:25 Krimiserie Quincy Die letzte Sekunde USA 1977 16:9 HDTV Merken Auf dem Weg zu einer Lösegeldübergabe hat der Entführer einen Autounfall und kommt ums Leben. Es gibt nur einen einzige Hinweis auf das Versteck des gekidnappten Jungen. Quincy muss seine ganzen medizinischen Kenntnisse einsetzen, um herauszufinden, wo das Entführungsopfer festgehalten wird In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Craig Stevens (Robert Stoddard) Lenka Peterson (Amanda Stoddard) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Max Mcclellan Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6