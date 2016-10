kabel eins 08:35 bis 10:25 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Cayman Islands D 2016 16:9 HDTV Merken Die Cayman Islands mitten in der traumhaften Karibik - für die einen das absolute Steuerparadies, für Tamme Hanken ein Ort, um vielen leidenden Tieren zu helfen. Der Knochenbrecher und sein Lehrling Anton treffen in einer Auffangstation für bedrohte Tierarten auf die Ur-Einwohner der Inselgruppe, die blauen Leguane. Doch Tamme entdeckt noch einen ganz anderen Einwohner, der die Caymans besiedelt und vermutlich der Wirt für viele Pferdeinfektionen zu sein scheint ... Die Cayman Islands mitten in der traumhaften Karibik - für die einen das absolute Steuerparadies, für Tamme Hanken ein Ort, um vielen leidenden Tieren zu helfen. Doch bevor der Knochenbrecher die Reise ins Paradies antritt, steht seinem Hengst J.R. selbst noch eine Reise bevor: Der große Tag der Hengst-Körung ist gekommen und Tamme erwartet hoffnungsvoll das Ergebnis. Auf den Cayman Islands angekommen treffen der Knochenbrecher und sein Lehrling Anton in einer Auffangstation für bedrohte Tierarten auf die Ur-Einwohner der Inselgruppe, die blauen Leguane. Doch Tamme entdeckt noch einen ganz anderen Einwohner, der die Caymans besiedelt und vermutlich der Wirt für viele Pferdeinfektionen zu sein scheint. Wie werden die Inselbewohner mit dieser Nachricht umgehen? Kulinarisch lässt die Karibik auch keine Wünsche offen. Zwischen typischen Landesgerichten und der besten Saft-Bar der Insel kehrt fast Leichtigkeit in den Karibikalltag ein, doch Tamme entdeckt einen Reitstall mit unterirdischen Bedingungen für die Tiere. Eine Situation, in der selbst der schlagfertige Ostfriese fast sprachlos zu sein scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour