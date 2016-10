kabel eins 22:05 bis 23:00 Krimiserie Hawaii Five-0 Aloha, Steve McGarrett USA 2010 2016-10-15 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Wie alles begann: Ein äußerst trauriger Anlass bringt den Marineoffizier Steve McGarret nach Honolulu. Er muss seinen Vater beerdigen, der unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Zugleich erhält er aber auch den Auftrag, eine Task Force zusammenzustellen, die das organisierte Verbrechen bekämpft. In seinem Team arbeiten zukünftig der Polizist Danny Danno" Williams, Chin Ho Kelly sowie dessen Cousine Kona Kono" Kalakaua In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Jean Smart (Governor Pat Jameson) Will Yun Lee (Sang Min) Norman Reedus (Anton Hesse) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Len Wiseman Drehbuch: Peter M. Lenkov Kamera: Gabriel Beristain Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16