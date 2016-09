sixx 04:10 bis 04:45 Dokusoap Tattoo Shockers - Las Vegas Arschgeweih USA 2013 16:9 HDTV Merken Dirk und Ruckus treffen heute eine ältere Frau mit einer großen Leidenschaft für Glücksspiele. Passend dazu ziert folgender Schriftzug ihre untere Rückenpartie: "Münzen in den Schlitz werfen". Den möchte sie unbedingt wieder loswerden. Auch Jeremy hat etwas auf seinem Steißbein tätowiert, das er dringend covern lassen will. Die beiden Profis haben alle Hände voll zu tun! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bad Ink