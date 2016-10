KI.KA 16:00 bis 16:55 Trickserie Garfield Liebling ich habe die Tiere geschrumpft / Wer ist Garfield? / Die Pechsträhne / Der Hundekeks / Das F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Liebling ich habe die Tiere geschrumpft: Als Garfield aus einem wohl verdienten Schläfchen erwacht, ist er zunächst hoch erfreut. Jon hat ihm ein anscheinend gigantisch großes Sandwich gemacht. Doch schnell muss Garfield erkennen, dass das Sandwich nicht gigantisch groß, sondern er selbst gigantisch klein ist. Der durchgeknallte Nachbarsjunge Nathan hat Garfield nämlich mit einem Strahlenapparat auf Miniaturgröße geschrumpft. Squeak weist Garfield auf die unheimlichen Strahlen hin, die aus dem Nachbarhaus kommen. Garfield macht sich sofort auf den Weg, um hinter das Geheimnis seiner Schrumpfung zu kommen. Doch so klein wie er jetzt ist, stellt schon das Überqueren der Straße ein echtes Abenteuer dar? Wer ist Garfield?: Garfield ist sauer. Denn Jon hat beschlossen, den kleinen Kater Nermal als Dauergast aufzunehmen: Nermal, der immer harmlos und verspielt tut, der sich an die Menschen ranschmeißt und es dabei faustdick hinter den Ohren hat. Ein für alle Mal will Garfield den lästigen Konkurrenten aus dem Haus jagen! Doch das geht gewaltig nach hinten los. Am Ende ist es Garfield selbst, der als räudige Straßenkatze in den Hinterhöfen die Mülltonnen nach Essbarem durchwühlt. Denn er hat beim Anschlag auf Nermal sein Gedächtnis verloren. Wird Garfield sich irgendwann wieder daran erinnern, wer er wirklich ist? Und nach Haus zu Jon und Odie zurückkehren dürfen? Die Pechsträhne: Ein wunderbarer Tag! Die Sonne scheint, der Kühlschrank ist voll, und Garfield ist glücklich und mit sich und der Welt rundum zufrieden. Das ändert sich schlagartig, als er den traurigen Kater Jonah trifft. Denn Jonah ist kreuzunglücklich seit er von seiner Freundin verlassen wurde. Und jeder, der ihm begegnet, wird fortan vom Pech verfolgt. So ergeht es auch Garfield: Er wird von einem Hornissenschwarm gejagt, landet auf der Müllkippe, und sogar ein Meteorit fällt ihm auf den Kopf. Wenn er diese Pechsträhne beenden will, hat Garfield nur eine Chance: Er muss dafür sorgen, dass der traurige Jonah wieder glücklich wird! Am besten, indem er ihn wieder mit seiner Freundin Mindy zusammenbringt. Aber spielt Mindy da mit? Der Hundekeks: Als Nimbus, der kleine Alien-Freund von Garfield und Odie, mit seiner fliegenden Untertasse auf der Erde einen Zwischenstopp einlegt, schenkt er Odie einen ganz besonderen Hundekeks: Einen Keks, den kein Hund jemals auffressen kann, da er sich nach jedem Bissen von selbst wieder erneuert. Doch Nimbus hat nicht bedacht, dass dieser interstellare Hundekeks auf der Erde unerwartete Nebenwirkungen hat, denn fortan benimmt sich jeder Mensch, dem Odie das Gesicht abschleckt, selbst wie ein Hund! Und auch die verwandelten Hunde-Menschen übertragen die merkwürdige Krankheit weiter, die Epidemie breitet sich rasend schnell aus. Nur Garfield scheint dagegen immun zu sein. Doch wie soll ein einzelner Kater eine ganze Stadt retten? Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die Stadtbewohner von dieser seltsamen Krankheit zu heilen? Das Dosen-Fiasko: Jon hat für Liz ein Frettchen in Pflege genommen. Er überredet Garfield mit Hilfe einer extragroßen Lasagne mit vier Käsesorten dazu, während seiner Abwesenheit auf das Frettchen aufzupassen. Dummerweise vergisst er, Garfield darauf hinzuweisen, dass er das verfressene Frettchen in keinem Fall aus dessen Käfig lassen darf. Doch genau das tut Garfield. Es kommt, wie es kommen muss. Das Frettchen futtert nicht nur die Lasagne auf, sondern auch den kompletten Inhalt des Kühlschrankes. Als Jon auf den Anrufbeantworter spricht, dass er wegen einer Autopanne er am nächsten Tag wieder da ist, ist Garfield endgültig verzweifelt. Alles, was er an Essbarem im Haus findet, ist eine Dose Katzenfutter. Doch es will ihm einfach nicht gelingen, die Dose zu öffnen. Odies Angebote, ihm zu helfen, nimmt er natürlich nicht ernst - In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme