kabel eins 06:50 bis 07:50 Krimiserie Quincy Wann starb Holloway? USA 1977 2016-10-17 05:35 16:9 HDTV Merken Als in einem Kurbad ein Gast ertrinkt, wird die Angelegenheit als Unfall vertuscht. Quincy muss sich dabei mit einem aalglatten Anwalt auseinandersetzen, der engagiert wurde, um Negativschlagzeilen zu verhindern. Bei seinen Ermittlungen stellt der Gerichtsmediziner fest, dass das Personal der Kuranstalt nicht ganz unschuldig an dem Todesfall war In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Rudy Solari (Bridges) Brenda Scott (Mrs. Holloway) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Irv Pearlberg Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Richard Markowitz

