kabel eins 05:55 bis 06:55 Krimiserie Quincy Mord ohne Leiche USA 1976 16:9 HDTV Wieder da Merken Quincy erhält auf seinem Hausboot unerwartet Besuch von einem fremden Mann, der nur wenig später stirbt. Quincy führt eine Autopsie durch. Am nächsten Morgen sind nicht nur die Untersuchungsergebnisse und Bilder, die er von dem Toten gemacht hat, verschwunden. Auch von der Leiche fehlt jede Spur In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Garry Walberg (Lt. Monahan) John S. Ragin (Dr. Astin) Robert Ito (Sam Fujiyama) Ina Balin (Stella) Elaine Joyce (Irene Georgious) Harry Landers (Hughes) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jackie Cooper Drehbuch: David Karp Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 328 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 88 Min.