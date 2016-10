kabel eins 05:50 bis 06:50 Krimiserie Quincy Mysteriöse Morde USA 1977 16:9 HDTV Merken Nachdem sein Großvater im Sanatorium Valleyview starb, gibt David eine Autopsie in Auftrag. Er glaubt nicht an einen natürlichen Tod. Doch auch Gerichtsmediziner Dr. Quincy bestätigt den Herzinfarkt. Kurz darauf stirbt die junge Anne Freedman unter mysteriösen Umständen in Valleyview. Diesmal will Quincy der Sache genauer auf den Grund gehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Robert Webber (Dr. John Franklin) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Susan Woodley, Irv Pearlberg Kamera: Vincent A. Martinelli, Vincent Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 315 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 75 Min.