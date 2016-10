kabel eins 05:55 bis 06:55 Krimiserie Quincy Strahlende Überraschung USA 1977 16:9 HDTV Merken Trotz seines freien Tages wird Quincy zur Arbeit gerufen: Ein Mann kam bei einem Autounfall ums Leben und sein Körper weist eine ungewöhnliche hohe Strahlenkonzentration auf. Ray Sanchez, ein Bekannter des Toten, wird wenig später wegen fahrlässiger Tötung verhaftet. Quincy ist jedoch sicher, dass Sanchez unschuldig ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) James Wainwright (Arthur Lanz) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Corey Allen Drehbuch: Rudolph Borchert Kamera: Vincent Martinelli, Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 302 Min. Tomorrowland 2016

Dokumentation

ARTE 05:20 bis 06:40

Seit 72 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min.