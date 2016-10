kabel eins 05:55 bis 06:55 Krimiserie Quincy Kindesmisshandlung USA 1977 16:9 HDTV Merken Eines Nachts liest Melissa, die Frau von Quincys Chef Astin, einen kleinen Jungen von der Straße auf. Kurz darauf werden die beiden in einen Autounfall verwickelt. Als Quincy Melissa zu Hause besucht, erkennt er sofort, dass die Verletzungen des Jungen schon älter und nicht die Folgen des Unfalls sind In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Allen Case (Stuart Harrison) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jackie Cooper Drehbuch: Gregory S. Dinallo Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 291 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 51 Min.