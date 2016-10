kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die größte Welle USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Krankenwagen, in dem der verletzte Wissenschaftler Kevin Stone liegt, wurde auf dem Weg ins Krankenhaus überfallen. Der Verletzte wurde aufgeschlitzt und getötet. Ein Zeuge hat die Szene gefilmt und ins Internet gestellt. Stone hatte an einem geheimen Spionagegerät gearbeitet, welches aber nun verschwunden ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Gil Grant Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16