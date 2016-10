kabel eins 07:00 bis 08:00 Krimiserie Quincy Die lebendige Leiche USA 1977 HDTV Merken In der Gerichtsmedizin herrscht Chaos, da Quincy auf dem Weg ins Büro aufgehalten wurde. Der Chefpathologe Dr. Hiro ist durch seine Abwesenheit total überfordert. Zuerst entdeckt Dr. Hiro, dass die Leiche der Schauspielerin Harriet Crawford lebendig ist und außerdem steht er bei der Autopsie von Zwillingen vor einem Rätsel In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Yuki Shimoda (Dr. Hiro) Stu Gilliam (Dr. Hiro's Driver) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Steven Hilliard Stern Drehbuch: Michael Sloan, Glen A. Larson Kamera: Vincent Martinelli, Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips

