kabel eins 07:00 bis 07:55 Krimiserie Quincy Die zwei Seiten der Wahrheit USA 1977 16:9 HDTV Merken Quincy und sein ehemaliger Professor Dr. Stone müssen bei einer Gerichtsverhandlung aussagen. Stone hat jedoch eine vollkommen andere Meinung zu dem Fall als Quincy. Als er bei der nächsten Verhandlung erneut einen anderen Standpunkt als Dr. Stone vertritt, kommt der Verdacht auf, Stone könnte bestechlich sein In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Barry Sullivan (Dr. Herbert Stone) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ronald Satlof Drehbuch: Gene Thompson Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 6

