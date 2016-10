kabel eins 06:55 bis 07:55 Krimiserie Quincy Tod im Casino (2) USA 1977 16:9 HDTV Merken Die Ursache für die tödliche Erkrankung der Gäste des neu eröffneten Hotels ist immer noch nicht geklärt. Nach der Obduktion vermuten der Gerichtsmediziner und seine Kollegen, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handelt und die Gefahr einer Epidemie besteht In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Frank Converse (Dr. Larry Pines) Buddy Hackett (Ronnie Fletcher) Jo Ann Pflug (Mrs. Valerie Pines) Val Avery (Rawley Dinehart) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Joel Oliansky Drehbuch: Joel Oliansky, Michael Sloan Kamera: Enzo A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12

