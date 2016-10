RTS Deux 23:30 bis 01:20 Sonstiges The Yakuza USA, J 1974 Merken Le détective Harry Kilmer se rend au Japon pour sauver la fille de son meilleur ami, George Tanner. Cette dernière a été kidnappée par Tono Toshiro, un redoutable chef yakuza, qui exige un équipement de défense complet en guise de rançon. Tanner va alors appeler en renfort d'anciennes connaissances de Kilmer, spécialistes du syndicat criminel nippon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Mitchum (Harry Kilmer) Ken Takakura (Tanaka Ken) Brian Keith (George Tanner) Herb Edelman (Wheat) Herbert Edelman (Wheat) Richard Jordan (Dusty Hoekstra) Kishi Keiko (Eiko) Originaltitel: The Yakuza Regie: Sydney Pollack Drehbuch: Leonard Schrader, Paul Schrader, Robert Towne Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 16