Schweiz 2 22:05 bis 22:20 Filme Timber CH 2014 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Hölzern droht in einer kalten, Winternacht zu erfrieren. Als ihnen bewusst wird, dass nur sie selbst als Brennholz für ein wärmendes Feuer in Frage kommen, wird es brenzlig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Timber Regie: Nils Hediger