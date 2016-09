Sky Sport Austria 22:30 bis 00:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - SV Guntamatic Ried, 9. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Tiefpunkt! Nach der 0:3-Pleite bei Rapid Wien findet sich Mattersburg am Tabellenende wieder. "Ich kann mit den Punkten nicht zufrieden sein, aber die Leistungen waren auf jeden Fall besser, als es die Punkte zeigen", sagte SVM-Coach Ivica Vastic nach der sechsten Saisonniederlage. "Wir müssen weiter dranbleiben, wir brauchen uns nach dieser Niederlage nicht zerfleischen. Wir haben schon im nächsten Spiel zu Hause die Gelegenheit, das besser zu machen und in die richtige Richtung zu lenken." Gegen Ried wird das aber keine leichte Aufgabe. Die Innstädter holten sieben Zähler aus den letzten drei Partien. "Wichtig ist jetzt, dass wir gegen Mattersburg nochmal punkten und dann. In Google-Kalender eintragen