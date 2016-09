Sky Sport Austria 09:45 bis 11:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Puntigamer Sturm Graz - RZ Pellets WAC, 9. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit einem 3:0-Sieg bei Admira Wacker verteidigte Sturm Graz seine Tabellenführung. "Jedes Spiel ist schwer. Wenn es möglich ist, dann geben wir die Führung nicht mehr her", sagte Doppeltorschütze Deni Alar nach dem sechsten Saisonsieg im achten Spiel. "Aber es ist kein Wunschkonzert. Deswegen müssen wir bei jedem Match konzentriert bleiben und unsere Leistung abrufen." Zum Ende des ersten Saisonviertels sind die "Wölfe" des WAC zu Gast in der Steiermark. Für die Elf von Trainer Heimo Pfeifenberger reichte es gegen Aufsteiger St. Pölten nur zu einem 1:1. "Wir waren nicht so in den Zweikämpfen drin und haben uns irrsinnig schwergetan, überhaupt ins Spiel zu komme. In Google-Kalender eintragen