Les routes de l'impossible Brésil, la loi du plus fort L'Amazonie brésilienne est menacée. Dans cette zone traversée par 200'000 kilomètres de pistes illégales, la forêt a déjà perdu plus d'un cinquième de sa surface. En cause, les transporteurs qui livrent du gasoil aux chercheurs d'or et contribuent à la destruction progressive de ce précieux biotope.