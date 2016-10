National Geographic 10:00 bis 10:50 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz von JFK Junior CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Er war der Junge, der am Sarg seines Vaters, des am 22. November 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, salutierte. Als Erwachsener verkörperte er für viele den Traum vom American Dream. John F. Kennedy Jr. war Jurist und Verleger - doch am 16. Juli 1999 ist dieser Traum zu Ende. Der Präsidentensohn stürzt mit seinem neuen Piper Saratoga-Flugzeug vor der Ostküste der USA ab. Es beginnt eine gigantische Suchaktion, um Wrackteile und die Leiche des prominenten Piloten zu finden... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Air Crash Investigation