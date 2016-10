RTS Deux 23:30 bis 01:15 Sonstiges Iranien F, CH, IRN 2014 Stereo Merken Dans ce huis-clos, le réalisateur Mehran Tamadon, iranien athée, discute durant deux jours chez lui avec quatre mollahs de son pays. Au centre des débats : la question du vivre ensemble, alors que chacun a sa propre idée du monde. Une expérience qui se mêle à la vie quotidienne et en appelle à plus de tolérance. Le réalisateur Mehran Tamadona réussit à convaincre quatre mollahs, partisans de la République Islamique d'Iran, de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire sans cesse émerger cette question : comment vivre ensemble lorsque l'appréhension du monde des uns et des autres est à ce point opposée - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Iranien Regie: Mehran Tamadon Drehbuch: Mehran Tamadon