RTS Deux 18:40 bis 19:30 Sonstiges Covert Affairs Plan d'urgence USA 2014 Untertitel Merken Après une tentative d'évasion ratée, Annie et McQuaid combinent leurs forces pour sortir du Venezuela. Joan travaille avec Arthur et sa nouvelle collègue, Caitlyn Cook, pour les aider à s'évader. L'affaire secrète de Calder prend une nouvelle dimension. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Piper Perabo (Annie Walker) Christopher Gorham (Auggie Anderson) Kari Matchett (Joan Campbell) Hill Harper (Calder Michaels) Nic Bishop (Ryan McQuaid) Peter Gallagher (Arthur Campbell) Perrey Reeves (Caitlyn Cook) Originaltitel: Covert Affairs Regie: Stephen Kay Drehbuch: Tamara Becher Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 12