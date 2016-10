ATV 21:50 bis 00:20 Actionfilm Vertical Limit USA, D 2000 2016-10-26 01:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nachdem sie bei einem tragischen Kletterunfall ihren Vater verloren haben, trennen sich die Wege von Peter Garrett und seiner Schwester Annie. Jahre später scheint ein weiteres Unglück die beiden Geschwister für immer auseinander zu reißen. Denn als Annie den Milliardär Elliot Vaughn auf den Gipfel des K2 bringen soll, stürzt sie selbst in eine Gletscherspalte. Ihr Leben hängt nur noch an einem seidenen Faden. Doch Peter versucht das Unmögliche. Mit einem kleinen Rettungsteam nimmt er den Kampf gegen die Zeit und den Berg auf, um seine Schwester zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Peter Garrett) Bill Paxton (Elliot Vaughn) Robin Tunney (Annie Garrett) Scott Glenn (Montgomery Wick) Izabella Scorupco (Monique Aubertine) Temuera Morrison (Major Rasul) Nicholas Lea (Tom McLaren) Originaltitel: Vertical Limit Regie: Martin Campbell Drehbuch: Robert King, Terry Hayes Kamera: David Tattersall Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12