ATV 13:00 bis 15:10 Komödie Kick It Like Beckham GB, D, USA 2002 2016-10-27 05:45 Stereo Die junge Jesminder "Jess" Bhamra (Parminder Nagra), die mit ihren traditionsbewussten Eltern in London lebt, spielt leidenschaftlich Fußball. Als sie von der Spielerin Jules (Keira Knightley) umworben wird, in deren Frauenteam mitzuspielen, kann Jess nicht widerstehen. Weil sie jedoch weiß, dass ihre konservativen Eltern das nie gutheißen würden, nimmt sie heimlich am Training teil. Doch es dauert nicht lange, bis Jess' Täuschungsmanöver ans Licht kommt. Bildergalerie Schauspieler: Parminder Nagra (Jesminder "Jess" Kaur Bhamra) Keira Knightley (Juliette "Jules" Paxton) Jonathan Rhys Meyers (Joe) Anupam Kher (Mr. Bhamra) Archie Panjabi (Pinky Bhamra) Shaznay Lewis (Mel) Frank Harper (Alan Paxton) Originaltitel: Bend It Like Beckham Regie: Gurinder Chadha Drehbuch: Gurinder Chadha, Guljit Bindra, Paul Mayeda Berges Kamera: Lin Jong Musik: Craig Pruess Altersempfehlung: ab 6