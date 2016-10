ATV 2 18:00 bis 20:15 Thriller Wargames - Kriegsspiele USA 1983 2016-10-28 03:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der 16-jährige David Lightman ist ein leidenschaftlicher Programmierer und verbringt die meiste Zeit vor seinem Heimcomputer. Als er auf ein neues Computerspiel aufmerksam wird, das aber erst ist den nächsten Monaten veröffentlicht wird, will er sich schon vorab Zugriff verschaffen. Doch dabei hackt er sich irrtümlich in einen Zentralrechner der US-Regierung. Er aktiviert das vermeintliche Spiel und programmiert das System auf die Zerstörung einer amerikanischen Großstadt. Was David nur für ein aufregendes, neues Kriegsspiel hält, wird vom computergestützten Frühwarnsystem als Angriff der Sowjets gewertet. Der Teenager setzt dadurch unwissentlich das nukleare Verteidigungssystem der Vereinigten Staaten in Gang?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Broderick (David Lightman) Dabney Coleman (McKittrick) Ally Sheedy (Jennifer) John Wood (Stephen Falken) Barry Corbin (General Beringer) Juanin Clay (Pat Healy) Kent Williams (Cabot) Originaltitel: WarGames Regie: John Badham Drehbuch: Lawrence Lasker, Walter F. Parkes Kamera: William A. Fraker Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12