ATV 2 16:15 bis 18:00 Fantasyfilm Dinotopia USA, D, GB 2002 2016-10-27 06:40 Stereo Die lebensnotwendigen Sonnensteine auf Dinotopia erlöschen zunehmend und locken nun die aggressiven, fleischfressenden Dinosaurier an. Die beiden Brüder David und Karl, die als Schiffbrüchige auf der unbekannten Insel gelandet sind, finden einen Weg in eine geheimnisvolle Höhle im Inneren der Insel, in der ein riesiger Vorrat an Sonnensteinen lagert. Doch der Transport der magischen Steine an die Oberfläche der Insel gestaltet sich äußerst schwierig... Schauspieler: David Thewlis (Cyrus Crabb) Katie Carr (Marion Waldo) Jim Carter (Bürgermeister Waldo) Alice Krige (Rosemary Waldo) Tyron Leitso (Karl Scott) Wentworth Miller (David Scott) Colin Salmon (Oonu) Originaltitel: Dinotopia (3) Regie: Marco Brambilla Drehbuch: Simon Moore, James Gurney Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 6