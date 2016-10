ATV 2 12:45 bis 14:30 Fantasyfilm Dinotopia GB, D, USA 2002 Nach einer Vorlage von James Gurney 2016-10-26 03:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach einem folgenschweren Flugzeugabsturz, landen die Halbbrüder Karl und David auf der geheimnisvollen Insel Dinotopia. In diesem entlegenen Paradies leben Menschen mit Dinosauriern friedlich zusammen: es gibt Schulen, einen Bürgermeister und sogar eigene Transportsaurier. Sie lernen Marion, die hübsche Tochter des Bürgermeisters und den sprechenden Saurier Zippo kennen und freunden sich mit ihnen an. Während Karl nicht aufgibt nach einem Weg zurück nachhause zu suchen, lebt sich David schnell ein. Schließlich lässt sich Karl von dem zwielichtigen Archäologen Cyrus Crabb anstiften, ein Buch aus der Bibliothek von Waterfall City zu stehlen. Angeblich soll darin der Weg von der Insel beschrieben sein. Bei einem hitzigen Streit stürzen Karl und David in einen Fluss und werden von der Strömung davongetragen. Marion und Zippo machen sich sofort auf den Weg um die beiden zu finden, denn der Fluss trägt sie ins Landesinnere wo die Fleischfresser leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Thewlis (Cyrus Crabb) Tyron Leitso (Karl Scott) Wentworth Miller (David Scott) Katie Carr (Marion) Jim Carter (Bürgermeister Waldo) Stuart Wilson (Frank Scott) Alice Krige (Rosemary) Originaltitel: Dinotopia (1) Regie: Marco Brambilla Drehbuch: Simon Moore, James Gurney Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 6