Österreich 1 22:05 bis 00:00 Sonstiges Ö1 extra Interviewen: Eine Besessenheit Merken Bálint András Varga ist einer der bedeutendsten Musikpublizisten unserer Zeit. Zunächst Mitarbeiter beim ungarischen Rundfunk in dessen englischsprachiger Abteilung, betätigte er sich von 1965 an im internationalen Musikverlagswesen. Es waren vor allem die Promotion-Abteilungen bedeutender Häuser, denen er vorstand, (z.B. 1991-2008 bei der Universal Edition), woraus sich der Kontakt zu einer Fülle von Musikschaffenden ergab. Varga verfügt über Fachkenntnis und Einfühlsamkeit - zwei Parameter, die als Voraussetzungen für das Führen guter Interviews gelten dürfen. So veröffentlichte er ab den 1960er Jahren Gespräche mit den wichtigsten Vertreter/innen der Neuen Musik, aber auch Klassik-Stars wie Arthur Rubinstein oder Persönlichkeiten wie Nadia Boulanger. Wenn es um KomponistInnen ging, dann streute Varga auch stets folgende 3 Fragen ein: Hatten Sie ein Erlebnis, das Ihr musikalisches Denken veränderte? Lassen Sie sich von Klängen Ihrer Umgebung beeinflussen? Inwieweit kann man von einem persönlichen Stil sprechen, und wo beginnt die Selbstwiederholung? Antworten darauf gaben ihm z.B. Ernst Krenek und John Cage, Pierre Boulez und György Kurtág, sowie Sofia Gubaidulina, Georg Friedrich Haas und Johannes Maria Staud. Die aktuellste Ausgabe zählt 73 Komponist/innen, aus 4 Kontinenten und 4 Generationen musikalischer Zeitgeschichte. 2014 veröffentlicht, hat das Buch durchgehend begeisterte Reaktionen und Rezensionen hervorgerufen. "Ein Who's Who der internationalen Komponistenszene gestern und heute", hieß es in der Süddeutschen Zeitung, und der Dirigent Simon Rattle nannte das Buch "eine unerlässliche Lektüre für alle, denen die Musik unserer Zeit am Herzen liegt". Allein die bereitwillige Haltung der allermeisten Befragten zeigt Vargas Stellung in der internationalen Musikwelt. Bleibt noch zu erwähnen, dass ihm zahlreiche Werke der Neuen Musik persönlich gewidmet wurden. Eben ist ein weiteres Buch erschienen: "Der Komponisten Mut - und die Tyrannei des Geschmackes." Am 3. November wird Varga 75 - höchste Zeit, ihm eine ausgiebige Ö1-Sendung zu widmen. Albert Hosp spricht mit ihm über die "3 Fragen" und hat selbst noch weitere vorbereitet - Dazu gibt es Musik von Mozart bis heute. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Bálint András Varga (Musikpublizist und Promotion Manager)