Österreich 1 17:10 bis 17:57 Sonstiges Spielräume spezial Lyrik in vielen Facetten - die musikalischen Welten des Kontrabassisten Peter Herbert Merken Pläsierklettern oder Klettersteiggehen, das verträgt sich gut mit dem Kontrabassspiel. Nicht so extremes Klettern in höheren Schwierigkeitsgraden, mit viel Training. Peter Herbert entschied sich letztlich für den Kontrabass, drehte den Felswänden Vorarlbergs den Rücken zu und tauchte vollends ein in die Welt der Musik. Als Jazzbassist lebte er einige Jahre lang in New York, pendelt seit seiner Rückkehr nach Europa 2012 zwischen Paris und Wien - wenn er nicht gerade irgendwo auf der Welt auf Tour ist. Peter Herbert ist ein Bassist, der immer wieder die Fühler ausstreckt nach Neuem. Jahre nach seiner intensiven solistischen Beschäftigung mit Johann Sebastian Bach leiht er sich einen Bass mit Darmsaiten und spielt Bachkantaten - mit Wolfgang Mitterer als Continuopartner. Er komponiert für Streichquartett oder Kammerorchester, spielt solistisch mit und ohne experimentelle Spieltechniken, gründet ein Basssextett. Und immer wieder ist es die Stimme, die ihn zu ganz unterschiedlichen klanglichen und thematischen Projekten anregt. In Google-Kalender eintragen