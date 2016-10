Österreich 1 09:05 bis 10:00 Sonstiges Gedanken "Österreich auf der Couch". Eine rot-weiß-rote Psycherl-Analyse von Erwin Steinhauer und Fritz Schindlecker Merken In "Sissi, Stones und Sonnenkönig" haben Publikumsliebling Erwin Steinhauer und der Autor Fritz Schindlecker Geschichten aus ihrer Jugendzeit von den 1950er bis 1970er Jahren erzählt. In ihrem neuen, gemeinsamen Buch schlüpfen die beiden in die Rolle international anerkannter "Austrologen" und erforschen fachkundig und amüsant unsere alpinen Seelenlandschaften. "Was haben wir Österreicherinnen und Österreicher der Welt nicht alles gegeben?" fragen sie sich und listen u.a. den Radetzkymarsch, das Salzburger Nockerl und den Austromarxismus auf, Schrödingers Katze, die Nähmaschine und die Zweigelttraube. "Und was ist der Dank? Null!" Zwischen ewigem Raunzertum und Größenwahn schwankt also des Österreichers Befindlichkeit. Steinhauer und Schindlecker analysieren zudem die unterschiedlichen Mentalitäten zwischen Ost und West und auch unsere liebsten Nachbarn bleiben von ihrem humorvoll-kritischen Blick nicht verschont. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 252 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 108 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 72 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 47 Min.