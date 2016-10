Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Innere Konflikte und ihr Ausdruck Ambivalenz. Das innere Hin und Her / Psychosomatik. Krankheit als Sprache der Seele / Das Kalenderblatt 26.10.1967: Der Schah von Persien krönt sich zum Kaiser. Von Prisca Straub Merken Ambivalenz - Das innere Hin und Her. Autorin: Justina Schreiber. Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Das menschliche Gefühlsleben ist von Ambivalenzen geprägt. Da steht die Sehnsucht nach Nähe neben dem Drang, unabhängig zu sein. Da löst eine Person sowohl Hass als auch Liebe aus. Die psychoanalytische Triebtheorie sieht in den unausweichlichen inneren Konflikten den ewigen Kampf zwischen Eros und Thanatos: Der Lebenstrieb ringt mit dem Todestrieb. Psychisch stabile Personen können das Hin und Her von Gedanken und Bedürfnissen aushalten. Trotzdem wird der "negativ" erscheinende Aspekt gemeinhin gern unterdrückt, verdrängt oder problematisiert. Dabei eröffnet erst das zwischen Ja und Nein oszillierende Denken, Fühlen und Handeln das gesamte Spannungsfeld menschlichen Daseins. In Google-Kalender eintragen

