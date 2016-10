SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges JetztMusik Donaueschinger Musiktage 2016 Dolby Digital Merken <bk>Rebecca Saunders: "Skin" für Sopran und Ensemble (Uraufführung 2016) (Juliet Fraser, Sopran; Klangforum Wien, Leitung: Titus Engel) (Konzert vom 15. Oktober im Mozart Saal der Donauhallen, Donaueschingen)<ek> Berichte über die Klanginstallationen <bk>Yutaka Makino: "The Program", Installation for one person (Stereo) <ek><bk>Johannes S. Sistermanns: "Ma Un Ma", Rauminstallation (Stereo) In Google-Kalender eintragen