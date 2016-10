SWR 2 21:03 bis 22:00 Sonstiges Klassiker Als ob sie hier und jetzt am Klavier säßen. Claude Debussy und Maurice Ravel spielen ihre eigenen Kompositionen (1912) Merken Tonaufnahmen von Anfang des 20. Jahrhunderts - normalerweise sind das kratzige Edison-Walzen oder hochzerbrechliche Schallplatten, aufgenommen über mechanische Schalltrichter; das Ergebnis ist eine verrauschte Aufzeichnung, die Klänge mehr erahnen als hören lässt. Aber für ein Aufnahmeverfahren gilt das nicht: für jenes Lochstreifenverfahren, das die Firma Welte aus Freiburg im Breisgau entwickelte. Die Konstruktionsunterlagen sind freilich im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Geblieben sind die Rollen selbst - und die wurden unter anderem von den Komponisten selbst aufgenommen. Neben Max Reger und Richard Strauss taten dies 1912 Maurice Ravel und Claude Debussy. Techniker des 21. Jahrhunderts haben die Rollen wieder abspielen können - in besserer Qualität denn je. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Kuhlmann