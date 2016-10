hr2 20:05 bis 23:00 Jazz 47. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2016 Django Bates & hr-Bigband celebrate "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (Django Bates, keyb, voc, cond; Start Hall, g, viol, string things; Eggs Laid By Tigers: Martin Dahl, g, voc; Jonas Westergaard, b, voc; Peter Bruun, dr, voc; hr-Bigband) / Chucho Valdés / Joe Lovano Quintet (Gastón Joya, b; Francisco Mela, dr; Yoraldy Abreu Robles, perc; Joe Lovano, ts; Chucho Valdés, p) Live Merken Auf der vom Rolling-Stone-Magazin aufgestellten Liste der 500 wichtigsten Rockalben belegt Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles den Platz 1 als bis heute "unübertroffenes Abenteuer in Konzept, Songwriting, Cover Art und Studiotechnologie." Auch wenn derlei Hitlisten fragwürdig sind, illustriert dies doch die herausragende Stellung von "Sgt. Pepper". Im Vorgriff auf den 50-jährigen Geburtstag des epochalen Albums, der 2017 sicher für großen Wirbel sorgen wird, eröffnet die hr-Bigband das 47. Deutsche Jazzfestival Frankfurt mit einer zeitgenössischen Jazzversion von Sgt. Pepper. Die Herausforderung, diesen Monolithen der Popkultur zu dekonstruieren und aus der Jazzperspektive wieder neu zusammenzusetzen, übernimmt Django Bates, der die hr-Bigband und das Publikum zu einem spannenden Trip einlädt. Im zweiten Teil des Abends ist Chucho Valdés zu erleben, der große, alte Mann des kubanischen Jazz. Der Pianist und Komponist, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, steht wie kein anderer für die gelungene Verbindung von kubanischer Musik mit anderen Musikgenres. Seit einem halben Jahrhundert ist er eine Schlüsselfigur in der Weiterentwicklung des afro-kubanischen Jazz, eine Ausnahmeerscheinung. In Frankfurt trifft Chucho Valdés in einem Quintett mit kubanischer Rhythmusgruppe auf den amerikanischen Saxofonisten Joe Lovano. Beide Künstler veröffentlichen übrigens seit Jahrzehnten ihre Platten auf dem renommierten Label "Blue Note". Lovano ist ein Tenor-Gigant, einer der kreativsten Saxofonisten überhaupt, der alle Stile des Jazz souverän beherrscht, von der Tradition bis zur Moderne. In Google-Kalender eintragen Moderation: Daniella Baumeister