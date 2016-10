hr2 10:05 bis 11:55 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Schostakowitsch: Festouvertüre op. 96 (Russisches Nationalorchester, Leitung: Michail Pletnjew)<ek><bk>Mozart: Sinfonie C-Dur KV 551, "Jupiter-Sinfonie" (London Mozart Players, Leitung: Jane Glover)<ek><bk>Vivaldi: Konzert a-Moll op. 3 Nr. 6 bearbeitet für Trompete, Streicher und B. c. (Alison Balsom; Scottish Ensemble, Leitung: Jonathan Morton)<ek><bk>Schubert: "Der Jüngling am Bache" D 638 (Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton; Gerald Moore, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen