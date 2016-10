Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Jazz aus Nürnberg: Studio-Aufnahmen Das Trio Echt Merken Der Saxofonist Hubert Winter überzeugt seit Jahren als seelenvoller Solist und Satzspieler etwa im Nürnberger Sunday Night Orchestra, und auf cirka 25 CDs, an denen er als mitgewirkt hat. Er schreibt erstklassigen Modern Jazz für seine eigenen Formationen und für Veröffentlichungen mit Richie Beirach und Michael Wollny zum Beispiel und - auch ein wichtiger Faktor - ist als engagierter Dozent für JazzSaxofon an der Würzburger Musikhochschule tätig. Was er mit seinem neuen Trio "Echt" gemeinsam mit Bassist Rudi Engel und Schlagzeuger Tobias Schirmer spielt, kündigt er so an: "Naturbelassener akustischer Jazz aus kontrolliert triodynamischer Herstellung direkt vom Erzeuger. Fair gehandelt. Ohne Zusatz von Süßstoffen oder künstlichen Geschmacksverstärkern. Kann Spuren von Swing und Groove enthalten. Produziert von freilaufenden Jazzmusikern. Geltendes Trio-Recht schließt den Einsatz von Gähntechnik aus." Was der Bandleader Hubert Winter so beschreibt, wurde am 20. September bei einer Aufnahmesession im Studio Franken eingespielt, und wird heute in der Jazztime vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beate Sampson Gäste: Gäste: Hubert Winter (Saxofon), Rudi Engel (Bass), Tobias Schirmer (Schlagzeug)