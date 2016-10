Bayern 4 21:00 bis 22:00 Sonstiges Klaviermusik Merken <bk>Giuseppe Tartini: "Didone abbandonata" (Gilead Mishory, Klavier)<ek><bk>John Cage: "Tossed as it is untroubled" (Sabine Liebner, Klavier)<ek><bk>Muzio Clementi: Sonate g-Moll op. 50 Nr. 3 (Gilead Mishory, Klavier)<ek><bk>Henry Cowell: "Aeolian harp" (Sabine Liebner, Klavier)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Aus 25 Schottische Lieder op. 108 (Chieko Schmidt-Mitsuhashi, Sopran; Ramin Trümpelmann, Violine; Günter Schmidt, Klavier; Malinconia-Ensemble Stuttgart, Violoncello und Leitung: Helmut Scheunchen)<ek><bk>Nikolaus Brass: "Undine geht" (Jan Philip Schulze, Klavier) In Google-Kalender eintragen