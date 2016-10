Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Gioacchino Rossini: "La Cenerentola", Ouvertüre (Royal Philharmonic Orchestra London, Ltg.: Evelino Pido)<ek><bk>Saverio Mercadante: Flötenkonzert Nr. 4 G-Dur (Sinfonia Finlandia, Flöte und Leitung: Patrick Gallois)<ek><bk>Antonio Vivaldi: "Le quattro stagioni", l'autunno (Shunske Sato, Violine; Concerto Köln)<ek><bk>Ernst von Dohnányi: "Der Schleier der Pierette" op. 18 (BBC Philharmonic, Leitung: Matthias Bamert)<ek><bk>Wilhelm Stenhammar: Serenade F-Dur op. 31 (The Swedish Radio Symphony Orchestra, Leitung: Esa-Pekka Salonen)<ek><bk>Carl Maria von Weber: Fagottkonzert F-Dur op. 75 (Milan Turkovic, Fagott; Bamberger Symphoniker, Leitung: Hanns-Martin Schneidt)<ek><bk>Gabriel Fauré: Sonate Nr. 1 d-Moll (Alban Gerhardt, Violoncello; Cécile Licad, Klavier)<ek><bk>Ferdinand Ries: Sinfonie Nr. 4 F-Dur (Zürcher Kammerorchester, Leitung: Howard Griffiths)<ek>. In Google-Kalender eintragen

