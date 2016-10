puls 4 12:10 bis 13:50 Komödie Ein Ticket für Zwei USA 1987 2016-10-26 00:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der New Yorker Manager Neal Jordan will die Feiertage bei seiner Familie in Chicago verbringen. Normalerweise erwartet ihn ein Flug von einer Stunde. Doch das Chaos beginnt schon bei der Suche nach einem Taxi und eskaliert in eine tagelange Odyssee mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Zu allem Überfluß ist Neal an den geschwätzigen Duschringverkäufer Del Griffith gebunden, der die Lage stets unter Kontrolle hat und von einer Verlegenheit in die nächste führt. Auch die schlimmste Reise geht einmal zu Ende, und aus erbittertem Haß kann Zuneigung entstehen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Martin (Neal Page) John Candy (Del Griffith) Laila Robins (Susan Page) Michael McKean (Grenzpolizist) Kevin Bacon (Taxifahrer) Dylan Baker (Owen) Carol Bruce (Joy) Originaltitel: Planes, Trains and Automobiles Regie: John Hughes Drehbuch: John Hughes Kamera: Donald Peterman Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 6