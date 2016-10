puls 4 08:10 bis 10:20 Komödie Greedy - Erben will gelernt sein USA 1994 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nichts wünschen sich die Sprösse der McTeague-Familie mehr, als ihren steinreichen und ebenso grimmigen Onkel Joe zu beerben. Doch der alte Joe durchschaut ihr Spiel und drangsaliert seine Verwandten entsprechend. In ihrer Verzweiflung finden die Erbschleicher Daniel, den Sohn des einzigen McTeague, der den Mut hatte, Joe die Stirn zu bieten. Tatsächlich scheint Joe sein Herz an den gewitzten Jungen zu verlieren. Da offenbart der Alte, daß er sein Vermögen verpraßt hat und arm ist wie eine Kirchenmaus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael J. Fox (Daniel McTeague) Kirk Douglas (Onkel Joe) Nancy Travis (Robin Hunter) Olivia d'Abo (Molly Richardson) Phil Hartman (Frank) Ed Begley jr. (Carl) Jere Burns (Glen) Originaltitel: Greedy Regie: Jonathan Lynn Drehbuch: Lowell Ganz, Babaloo Mandel Kamera: Gabriel Beristain Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12

