DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Komödie der Sprache - Komödie des Sprechens" Hörspiel nach Raymond Queneau Stilübungen

In einem Omnibus der Linie S beschimpft ein junger Mann mit Hut einen älteren Herrn, setzt sich auf einen freien Platz und taucht zwei Stunden später an der Gare Saint-Lazare wieder auf, wo ihm jemand sagt, sein Überzieher habe einen Knopf zu wenig. Diese unscheinbare Geschichte variiert Queneau neunundneunzig Mal in aberwitzigen und strengen Sprachspielen. Bernhard Rübenachs Hörspielfassung bringt viele davon ins Akustische.

Gäste: Antje Hagen, Gisela Hoeter, Ingeborg Lapsien, Hanns Bernhardt, Friedrich von Bülow, Paul Dättel, Kurt Ebbinghaus, Herbert Fleischmann, Walter Hilsbecher, Hanns Dieter Hüsch, Gert Keller, Robert Rathke, Elmar Schulte, Ludwig Thiesen
Regie: Bernhard Rübenach
Musik: Peter Zwetkoff